



CNN: Россияне добрались до места падения американского дрона в Черном море

Российские силы добрались до места падения американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США.



По словам одного из официальных лиц, беспилотник упал в международных водах примерно в 115 километров юго-западнее Крыма.



Неясно, смогли ли россияне извлечь какие-либо обломки дрона по прибытию на место аварии.



Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, что на месте падения находились россияне, однако он повторил, что США предприняли шаги, чтобы сделать для РФ "невозможным" получение какой-либо полезной информации из остатков беспилотника.



"Вероятно, ничего действительно ценного для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то такого рода. Мы не слишком беспокоимся о том, что они могут получить", – отметил Кирби, добавив, что “это наша собственность, и им нечего возвращать”.



