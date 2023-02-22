



CNN: РФ осуществила неудачный запуск баллистической ракеты "Сармат"

Во время визита президента Джо Байдена в Киев в понедельник Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но запуск оказался неудачным.



По данным источников телеканала CNN, Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.



Испытание тяжелой ракеты "Сармат", по всей видимости, провалилось. Россия уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы удалось и это, то, по мнению американских официальных лиц, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию во вторник.



Напомним, что Путин в обращении заявил, кроме прочего, что Россия приостанавливает действие основополагающего договора с США о взаимном контроле над ядерным оружием - Договора о стратегических наступательных вооружениях.



Несмотря на "непонятное" решение российского президента Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.



В понедельник, 20 февраля, в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он с Владимиром Зеленским почтил память Героев Небесной Сотки.

Президент Украины назвал визит Байдена в Киев самым важным за всю историю отношений между странами.