



CNN: Пригожин - бомба с часовым механизмом. Путин никогда его не простит

В эфире шоу телеканала CNN военный эксперт, генерал-лейтенант Марк Хартлинг высказался о последствиях мятежа ЧВК Вагнер.



Генерал назвал Е.Пригожина “бомбой с часовым механизмом”.



Он также сказал: “Это феноменально. Я думал, когда смотрел клипы, некоторые из которых вы показываете прямо сейчас, солдаты группы Вагнера, о чем они сейчас думают? Какова их миссия? - Конечно, не служить России, но служить этой личности. И эго зашкаливает. Это нарциссизм. И, по правде говоря, есть много проигравших от того, что произошло за последние 24 часа - и Путин, и Шойгу, и Пригожин”.



Шеф московского бюро CNN Джилл Догерти сказала: “Путин никогда этого не простит. Я думаю, что это настоящая дилемма, потому что, пока Пригожин действует так, как он это делает, и имеет какую-то поддержку, он представляет собой угрозу. Независимо от того, где он находится”.

