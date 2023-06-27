



CNN обнародовало запись разговора Трампа 2021 года о секретных документах

CNN получил аудиозапись встречи 2021 года в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где президент США Дональд Трамп обсуждает хранение секретных документов.



Запись, содержащая новые детали разговора, является критически важным доказательством в обвинительном акте специального советника Джека Смита против Трампа за неправомерное обращение с секретной информацией, в том числе момент, когда Трамп, похоже, указывает на то, что у него в руках был секретный документ Пентагона с планами нападения на Иран, отмечает издание.



"Вот эти бумаги", - говорит Трамп на аудиозаписи, обсуждая планы нападения Пентагона, и эта цитата не вошла в обвинительное заключение.



Заявления Трампа на аудиозаписи, где он говорит "это бумаги" и ссылается на что-то, что он называет "очень конфиденциальным" и, похоже, показывает другим в комнате, могут подорвать утверждение бывшего президента в интервью Fox News о том, что у него не было с собой никаких документов.



"Не было ни одного документа. Это было огромное количество бумаг и всего остального, что касалось Ирана и других вещей. Возможно, их задержали, а возможно, и нет, но это не был документ. У меня не было документа, как такового. Не было чего рассекречивать. Это были газетные публикации, журнальные истории и статьи", - сказал Трамп в эфире.



В двухминутной аудиозаписи Трамп и его помощники также шутят об электронных письмах Хиллари Клинтон после того, как бывший президент говорит, что документ был "секретной информацией".



"Хиллари постоянно это распечатывала, знаете. Ее частные электронные письма", - сказал сотрудник Трампа.



"Нет, она отправляла их Энтони Вайнеру", - ответил Трамп, имея в виду бывшего конгрессмена-демократа, что вызвало смех в зале.



Пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что "аудиозапись предоставляет контекст, который еще раз доказывает, что президент Трамп не сделал ничего плохого".