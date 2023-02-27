



CNN: на протесты в Тель-Авиве вышли 160 тысяч человек

Около 160 000 человек провели демонстрацию в субботу вечером в Тель-Авиве против планов израильского правительства ослабить судебную систему страны, сообщает CNN, со ссылкой Офера Гринбойма Лирона. Это сделало бы последнюю акцию протеста в Тель-Авиве одной из крупнейших антиправительственных демонстраций.



Гринбойм Лирон, генеральный директор Crowd Solutions, которая специализируется на динамике толпы на мероприятиях и площадках, основывал свою оценку на фотографиях с дрона в 20:00 по местному времени.



Организаторы протестов заявили, что еще 130 000 человек приняли участие в других демонстрациях по всей стране в субботу вечером, 25 февраля. Цифры организаторов были выше, чем оценки независимых экспертов, таких как Гринбойм Лирон.

