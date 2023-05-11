



CNN: Британия передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow

Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск. Об этом сообщает CNN.



Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км это чуть меньше дальности американских армейских тактических ракетных систем класса "земля-земля" или ATACMS, о которых Украина давно просила.



Как отмечается в публикации, критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины.



Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России. Официальные лица Великобритании ранее делали публичные заявления о том, что Крым является суверенной территорией Украины.



Ракета "меняет правила игры с точки зрения дальности", сказал CNN высокопоставленный военный представитель США, и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. В настоящее время максимальная дальность действия оружия, предоставленного США, для Украины составляет около 80 км.



Развертывание ракет происходит в то время, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление, направленное на освобождение удерживаемой Кремлем территории в восточной и южной частях страны.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране все еще нужно "немного больше времени", прежде чем она начнет контрнаступление, чтобы позволить прибыть в страну еще немного обещанной западной военной помощи.



Это не первый раз, когда Великобритания заходит дальше США в вооружениях, которые она готова отправить Украине. Она была первым союзником, объявившим, что отправляет современные западные танки в Украину, в январе пообещав 14 танков Challenge 2, прежде чем США объявили, что вскоре после этого предоставят танки M-1 Abrams.



Ранее в этом году премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что Великобритания рассматривает возможность отправки оружия большой дальности.



"Мы должны помочь Украине защитить ее города от российских бомб и иранских беспилотников, - сказал Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. - И именно поэтому Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности".



А в мае британское правительство опубликовало уведомление о закупках через Международный фонд для Украины. В сообщении говорилось, что Великобритания приглашает к выражению заинтересованности в покупке ракет или ракет дальнего радиуса действия к 4 мая, а с потенциальными поставщиками свяжутся через месяц. В уведомлении указывалось "ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км; наземный, морской или воздушный запуск. Полезная нагрузка 20-490 кг".