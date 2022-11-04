



CNN: Более тысячи Starlink в Украине отключились из-за проблем финансирования

С 24 октября в Украине начались перебои с работой терминалов спутниковой связи Starlink от SpaceX Илона Маска - это касалось 1300 устройств, а причина, вероятно, заключается в финансировании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.



В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. Компания утверждала, что не может в дальнейшем так же финансировать работу терминалов для Украины.



Впоследствии Маск заявил, что Starlink будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.



Несмотря на то, что Маск заявил об отзыве запроса в Пентагон, переговоры по финансированию ведомством работы терминалов продолжаются, пишет CNN.



"Переговоры очень активно ведутся. Каждый в нашем здании знает, что мы собираемся платить им", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии CNN.



Недавнее отключение терминалов в Украине началось 24 октября, как утверждает один из собеседников издания - из-за нехватки финансирования.



Отключение касалось партии из 1300 терминалов, которые Украина приобрела у британской компании в марте и которые использовались для операций, связанных с ведением боевых действий.



SpaceX взимала с украинских военных 2500 долларов в месяц за поддержание связи с каждым из 1300 терминалов, что увеличило общую стоимость до сентября почти до 20 млн долл. В конце концов, возможность платить за услуги закончилась.



Перед тем, как терминалы полностью отключились, Минобороны Украины в начале октября обратилось к британским коллегам с просьбой оплатить месячный счет в 3,25 млн. долларов. Британский чиновник заявил, что после обсуждений между министерствами "было решено, что существуют более приоритетные военные возможности".



"Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямую тактическую пользу для украинских военных в отражении российского вторжения", - сказал британский чиновник в комментарии CNN. "Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, который вклад может иметь на поддержку Украины в защите своего народа от ужасного вторжения Путина".



Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил CNN факт отключения, назвав аппараты Starlink "очень важными" в войне против России.



По данным SpaceX в Украине находится почти 20 тысяч терминалов Starlink, большинство из них были полностью или частично приобретены за счет внешнего финансирования, в частности от правительств США, Польши и Великобритании.