



Байден поддержал обучение ВСУ на F-16 на саммите G7

Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита G7, передает CNN.



Как рассказал один из чиновников, обучение на истребителях не будет происходить в США, однако американский персонал будет участвовать вместе с европейскими союзниками и партнерами. Ожидается, что учения продлятся несколько месяцев и могут начаться "в ближайшие недели".



"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - сказал чиновник.



Также он добавил, что сегодня США и союзники сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и тренировок, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом, а совершенствование Воздушных сил ВСУ - отражают долгосрочную преданность самообороне нашей страны.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приветствовал "историческое решение" США и американского президента Джо Байдена по поддержке международной коалиции истребителей для Украины.



"Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", - сказал президент.