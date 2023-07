CМИ: Лапид и Ганц могут поддержать сделку с Саудовской Аравией “извне”

Лидеры оппозиционных партий говорят, что потенциальной сделки по нормализации отношений с Саудовской Аравией будет недостаточно, чтобы они вошли в правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщает новостной сайт Walla.



Однако они могли бы поддержать такую сделку извне, говорят и глава “Еш Атид” Яир Лапид, и лидер “а-Маханэ а-Мамлахти” Бенни Ганц.



“Мы не войдем в правительство Нетаниягу. Если будет сделка с Саудовской Аравией, которая представляет интересы безопасности Израиля, мы поддержим ее извне”, — сказал источник, близкий к Лапиду.



Согласно сообщениям ToI и The New York Times, ожидается, что любая сделка с саудовцами потребует значительных уступок Израиля на палестинском фронте, а эти шаги вряд ли будут поддержаны крайне правыми представителями в правительстве Нетаниягу.



Лидеры оппозиции заявили, что не будут вступать в коалицию с Нетаниягу из-за продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции, “но в ходе дискуссий с американцами возникли вопросы о том, могут ли лидеры смягчиться, если это будет означать установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией”, сообщило издание The New York Times в воскресенье.



Однако, как пишет Walla, ожидается, что члены оппозиции будут относиться к любой сделке с Саудовской Аравией предвзято, опасаясь, что она может включать уступки, которые подорвут региональное военное преимущество Израиля, например, одобрение ядерной программы Саудовской Аравии.



Члены оппозиции выдвинули в основном неэффективные возражения против соглашения о нормализации отношений с ОАЭ, которое включало согласие Израиля на предварительные продажи оружия Абу-Даби.