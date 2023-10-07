



Цивилизованный мир поддерживает право Израиля на самооборону: реакция

Весь цивилизованный мир поддерживает сегодня Израиль, который в субботу, 7 октября, подвергся массированной атаке со стороны палестинских террористов. Украина, Грузия, Греция, Япония, Евросоюз и США поддержали Израиль. В заявлениях мировые лидеры осуждают террористические атаки из Газы и заявляют о праве Израиля на самозащиту.



Президент Украины Владимир Зеленский: "Украина готова помочь всем, чем потребуется".



МИД Украины: "Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ"



Президент Франции Эммануэль Макрон: "Я решительно осуждаю террористические атаки, которые сейчас обрушиваются на Израиль"



Заявление Министерства иностранных дел Франции: "Самым решительным образом осуждаем продолжающиеся террористические атаки против Израиля и его населения. Франция выражает свою полную солидарность с Израилем и жертвами этих нападений. Она подтверждает свое абсолютное неприятие терроризма и свою приверженность безопасности Израиля".



Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли: "Великобритания однозначно осуждает ужасающие нападения ХАМАС на израильское гражданское население. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону"



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: "Я решительно осуждаю террористические нападения на Израиль из сектора Газа. Насилие и ракеты против невинных гражданских лиц должны прекратиться сейчас. Мы полностью солидарны с Израилем и его правом на международное право для защиты от терроризма"



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: "Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС. Это ужасающее насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные времена"



Власти Египта: "Мы призываем к максимальной сдержанности и недопущению подвергания гражданского населения дальнейшей опасности"



Президент Турции Реджеп Эрдоган: "Мы призываем все стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности".



Премьер-министр Чехии Петр Фиала: "Я осуждаю террористические нападения на Израиль. Мои мысли с невинными жертвами насилия, и я желаю нашим друзьям в Израиле скорейшего урегулирования ситуации и осуществления их амбиций жить в мире и безопасности. Чешская Республика всегда стояла и будет стоять на стороне Израиля".



Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ: "Всего несколько недель назад я был в Израиле и работал над тем, чтобы вывести его партнерство с НАТО на новую высоту... Я полностью солидарен с израильтянами перед лицом этих террористических актов".