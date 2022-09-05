



Цитаты нового премьера Британии Лиз Трасс о России и Путине

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании и новым лидером Консервативной партии. Она стала третьей женщиной на посту премьер-министра в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.



Представляем вам несколько цитат нового британского премьера, которые дают представление о позиции Трасс по России.



• Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение Путина в Украине или развитие экономики.



• Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа.



• Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе.



• Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем.



• Мое правительство будет стратегически использовать разведданные, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии.



• У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины.