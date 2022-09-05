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Цитаты нового премьера Британии Лиз Трасс о России и Путине
05.09.2022 15:06 Раиса Вовк

Цитаты нового премьера Британии Лиз Трасс о России и Путине

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании и новым лидером Консервативной партии. Она стала третьей женщиной на посту премьер-министра в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. 

Представляем вам несколько цитат нового британского премьера, которые дают представление о позиции Трасс по России. 

• Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение Путина в Украине или развитие экономики.

• Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа.

• Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе.

• Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем.

• Мое правительство будет стратегически использовать разведданные, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии.

• У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины.

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