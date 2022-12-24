



Ципи Ливни: правительство разрушает демократию

Бывший министр юстиции Ципи Ливни раскритиковала будущее правительство, возглавляемое Биньямином Нетаниягу.



В интервью 12-му каналу она сказала, что оно "уничтожит израильскую демократию".



"Новое правительство не только продвигает мировоззрение, противоположное моему, но и продвигает разрушение демократии. Большинство населения проголосовало за это правительство. Но идея о том, что большинство может делать все, что захочет, недемократична", – считает она.



По мнению Ливни, большинство не может решить, что следующие выборы будут через 10 лет вместо четырех, а "полиция будет политической".



"В условиях демократии у большинства есть выбор, но есть границы и ограничения, и за это нужно бороться", — добавила она.



