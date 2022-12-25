



Ципи Ливни “бьет в набат”: Новое правительство разрушит основы нашей жизни

В пятницу вечером, 23 декабря, бывший лидер партии “Кадима” Ципи Ливни пришла в студию 12 канала, чтобы “ударить в набат” и призвать своих единомышленников к борьбе против нового правительства.



“Я здесь не потому, что избранное правительство противно моему мировоззрению, но потому, что оно решило просто разрушить все общие основы, на которых построена наша жизнь”, – заявила Ливни в ответ на замечание ведущего, что левые склонны преувеличивать угрозу, исходящую от правительства Нетаниягу.



Ливни попросили прокомментировать практически мужской состав нового правительства Нетаниягу. Лишь 4 из 30 министерских постов в нем будут занимать женщины. В рейтинге гендерного равенства в высших эшелонах власти Израиль опустится с 43 на 140 место в мире. Бывший министр ответила, что “новое правительство не только против гендерного равенства – оно против равенства вообще”.



“Вся суть нового правительства в том, что оно против равенства. Против равенства женщин, равенства обязанностей, равенства для ЛГБТ и равенства для меньшинств. Количество женщин – это только симптом”, – сказала Ливни.



“Харедим не хотят равенства. Они хотят сажать женщин в заднюю часть автобуса. Так же и партии еврейского превосходства, желающие аннексии и подавления, и глава правительства, обвиняемый в уголовных преступлениях”, – добавила политик.



Ливни заявила, что “демократия – это не только власть большинства”. “Большинство не может решить, что выборы будут проводиться не каждые четыре года, а раз в десять лет. Народ не может решить, что полиция станет политической, а судов не будет. Большинство решает, но есть границы”, – сказала она.



Журналиста Амир Игби попытался “разъяснить” Ливни, что коль скоро большинство выбрало “Ликуд”, все обязаны принять этот выбор, в противном случае они выступают “против демократии”.



Чтобы журналист понял, что “демократия” – это не то государственное устройство, при котором победители выборов получают право творить что угодно”, Ливни привела такой пример: “Давайте представим, что завтра правительство решит, что отныне оно будет отбирать права у сидящих в этой студии. Поначалу покажется нормально, но потом вы скажете: минутку, но есть свобода СМИ! Так? Но именно это сейчас и происходит!”

