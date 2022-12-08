



Цинизму нет предела: Путин объяснил защитой людей войну России в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции в Украине все делается прежде всего для защиты людей.



"Родина - это прежде всего люди, и мы всегда должны об этом помнить. Прежде всего, мы делаем для людей все, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что мы делаем это достойно, и делать именно таким образом. Потому что страна и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда - на вас , это так и есть", - сказал он, передает ТАСС.



Также Путин заявил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия украинской стороны, и никакой "шум, гам и треск на всю Вселенную" не помешают выполнять боевые задачи.



"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?" - заявил Путин.



Ранее Путин также заявил том, что "специальная военная операция" уже принесла значимые результаты, например, в составе России "появились новые территории".



Пресс-секретарь президента Песков, тут же поспешил объяснить эти слова российского диктатора тем, что новые территории "появились" в составе России как результат референдумов среди жителей, а так же как итог работы Москвы по защите этих людей.



"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов", - сказалПесков в ответ на вопрос, было ли получение территорий одной из целей СВО.



При этом, подчеркнул представитель Кремля, демилитаризация и денацификация Украины остаются одними из главных целей специальной военной операции.