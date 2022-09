"Цинизм": В Еврокомиссии отреагировали на остановку "Северного потока"

В Еврокомиссии отреагировали на заявление "Газпрома" об остановке трубопровода "Северный поток".



Глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер заявил, что остановка происходит "под ложным предлогом".



"Заявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" под ложным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также свидетельствует о цинизме России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", - написал Мамер в сети.





Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.



It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.