"Цинизм": история с запросом Макроном разговора с Путиным получила продолжение
В Кремле отказали президенту Франции Эммануэлю Макрону а срочном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщают СМИ.
Макрон намеревался поговорить с Путиным в ближайшие дни. Он подтвердил, что поводом для переговоров должны были стать "референдумы" в захваченных Россией украинских областях.
Президент Франции считает их организацию "цинизмом, провокацией и пародией".
Макрон пообещал и дальше поставлять Украине оружие.