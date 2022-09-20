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"Цинизм": история с запросом Макроном разговора с Путиным получила продолжение
20.09.2022 20:15 Алина Груднева

"Цинизм": история с запросом Макроном разговора с Путиным получила продолжение

В Кремле отказали президенту Франции Эммануэлю Макрону а срочном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.

 
Об этом сообщают СМИ.
 
Макрон намеревался поговорить с Путиным в ближайшие дни. Он подтвердил, что поводом для переговоров должны были стать "референдумы" в захваченных Россией украинских областях.
 
Президент Франции считает их организацию "цинизмом, провокацией и пародией".
 
Макрон пообещал и дальше поставлять Украине оружие.

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