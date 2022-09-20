



"Цинизм": история с запросом Макроном разговора с Путиным получила продолжение

В Кремле отказали президенту Франции Эммануэлю Макрону а срочном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают СМИ.

Макрон намеревался поговорить с Путиным в ближайшие дни. Он подтвердил, что поводом для переговоров должны были стать "референдумы" в захваченных Россией украинских областях.

Президент Франции считает их организацию "цинизмом, провокацией и пародией".

Макрон пообещал и дальше поставлять Украине оружие.