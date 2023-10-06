



Циничное заявление Путина о смерти Пригожина

Президент России Владимир Путин озвучил в дискуссионном клубе "Валдай" неожиданную версию о гибели 23 августа в Тверской области основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



Его слова о "самоподрыве" пользователи в соцсетях сочли, мягко говоря, недостоверными, и даже опубликовали видео с "реакцией" Пригожина с того света.



"Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт - результаты экспертизы, проведенной СК РФ", - сказал Путин.



Среди тех, кто гневно отреагировал на его слова, оказался и экс-регионал Олег Царев, поддерживающий войну в Украине, хотя напрямую против президента РФ ничего говорить не стал.



"Не всем быть героями, но попытайтесь хотя бы не стать мерзавцами. Сложно всегда говорить правду, но попытайтесь не говорить ложь. Сегодня был тяжелый день. Я помолчу", - отметил он.