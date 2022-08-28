



Циничное выступление с черепом: Украина обратилась в ООН

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на циничное выступление российского пропагандиста Игоря Мангушева, который призывал убивать украинцев и размахивал черепом, который якобы принадлежит одному из защитников "Азовстали".



Лубинец обратился в ООН с требованием заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право как в отношении живых, так и в отношении мертвых.



"То, что Российская Федерация нарушает международное гуманитарное право по отношению к живым - не секрет, но это же происходит и с мертвыми. Через своих пропагандистов россияне продолжают дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушения населенных пунктов. Так, демонстрация "останков" погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших", – подчеркнул Лубинец.



Он также призвал украинцев не поддаваться эмоциям.



"Мы должны осознавать это и не прибегать к эмоциям, а ежедневно фиксировать факты военных преступлений и сообщать международное сообщество о нарушениях", – отметил Лубинец.