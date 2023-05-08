



ЦИК извинился за клевету на “Им Тирцу”

Движение “Им Тирцу” опубликовало в день выборов в Кнессет 24-го созыва, сообщения, в которых утверждалось, что заявка на участие в голосовании была ошибочной.



Затем Центральная избирательная комиссия опубликовала заявление, в котором утверждалось, что это был “натиск фейковых новостей и продолжение попыток “Им Тирцу” подорвать доверие общественности к результатам выборов и Избирательной комиссии”.



После этой публикации движение подало иск о диффамации против Избирательной комиссии. После длительного процесса между сторонами Избирательная комиссия опубликовала разъяснение, в котором говорилось, что “после выборов комиссия провела дополнительное расследование, в результате которого выяснилось, что некоторые наблюдатели за голосованием не присоединились к кандидатам посредством заявления. Однако они подают сведения в Избирательную комиссию другими способами”.



В воскресенье Избирательная комиссия заявила, что “сожалеет о неточностях в публикациях и изложенном в них”.



Юридическая фирма Thelet Ben Ari, представляющая “Им Тирцу”, заявила в ответ, что движение работает над обеспечением чистоты выборов в Израиле. В рамках этих усилий “организация предупредила о недостатках и сбоях в работе комитета”.



“Вместо того, чтобы принести извинения, принять меры по устранению проблем и признать обоснованные утверждения “Им Тирцу”, комитет по необъяснимым причинам предпочел отрицать обоснованные обвинения. Они даже обвинили движение в “грехе” и запятнали движение, – заявили адвокаты.



“В ответ “Им Тирцу” обратился в Избирательную комиссию и потребовал извинений. Однако Избирательная комиссия отклонила апелляцию, не оставив организации иного выбора, кроме как подать иск в суд. В итоге Избирательная комиссия вынуждена принести извинения”.



“Жаль, что такой длительный процесс был необходим, но лучше поздно, чем никогда”, – считают адвокаты движения.