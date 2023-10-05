



Чья бы кобыла мычала: Путин об обвинениях, что Россия предала Армению – видео

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба “Валдай”. Во вступительном слове Путин заявил, что война против Украины для России – это “цивилизационный” вопрос. Также Путин заявил, что России “не нужны” чужие территории, а в Украине российские войска “сопротивляются миропорядку”, который “навязывает” Америка.



После этого ведущий дискуссии Федор Лукьянов процитировал главу Европейского совета Шарля Мишеля, который в интервью Euronews сказал, что Россия “предала” Армению, потому что не обеспечила мир и безопасность в Нагорном Карабахе и не остановила боевые действия Азербайджана.



“Чья бы кобыла мычала”, – ответил Путин.



Лукьянов поправил президента РФ и сказал, что так говорят не про кобылу, а про корову.



“Корова, кобыла, неважно. Животное, короче говоря”, – сказал в ответ Путин.



Также Путин прокомментировал положение российской экономики.



“У нас вдвое выросли расходы на оборону и безопасность, но у нас профицит бюджета 660 миллиардов рублей”, – сообщил он. “Это здоровый бюджет”.