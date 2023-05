ЧВК Вагнера закупила в Китае 20 тысяч шлемов в обход санкций

ЧВК Вагнера с помощью компании-посредника закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов в конце 2022 года, пишет The Financial Times со ссылкой на данные из таможенных деклараций.



Журналисты обнаружили, что российская компания Broker Expert закупила четыре партии шлемов у небольшой китайской Hangzhou Shinerain Import And Export Co. Закупка обошлась примерно в два миллиона долларов и произошла на фоне вербовки заключенных в ЧВК Вагнера для участия в боевых действиях в Украине.



Китайский поставщик заявил изданию, что ему ничего неизвестно о Пригожине, ЧВК Вагнер и связи Broker Expert с ними. Представитель компании рассказал, что купленные шлемы предназначались для “игрового использования”, не объяснив, что это значит. В декларации на ввоз шлемов говорится, что они “не предназначены для использования в военных целях”.



Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что никогда не слышал названия Broker Expert. В самой компании на запрос The Financial Times не ответили.



The Financial Times также обнаружила, что Broker Expert отправляла товары для операций ЧВК Вагнера в Африке.



“Это подчеркивает очевидную неспособность западных санкций, таких как заморозка активов и запрет на доступ к средствам, ограничить способность наемников финансировать себя за счет операций Пригожина с природными ресурсами за рубежом”, – отмечает издание.



Евгений Пригожин впервые попал под санкции Запада в 2016 году. С тех пор против бизнесмена, компаний, которые с ним связаны, и ЧВК Вагнера вводили ограничения за различные нарушения, в том числе прав человека. В январе 2023-го США объявили ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.