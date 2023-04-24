



ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта в Судане, - МИД Финляндии

Европейский Союз должен делать больше касаемо ситуации, которая сложилась в Судане. В противном случае существует риск того, что ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта.



Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает ссылкой на Sky News.



"Несправедливо, что все иностранцы покидают страну в таких обстоятельствах. Если мы едем, мы также оставляем определенное пространство для войск "Вагнера" и России, чтобы играть в эту игру", - заявил Хаависто встреча министров ЕС в Люксембурге.



Силы быстрого реагирования сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера". У них есть совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в том числе и золота. Их сотрудничество помогло увеличить запасы золота Центробанка России, которые были необходимы для затрат на вторжение в Украину.

