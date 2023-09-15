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ЧВК "Вагнер" признана террористической организацией в Британии
15.09.2023 18:20 Алина Груднева

ЧВК "Вагнер" признана террористической организацией в Британии

Великобритания причислила ЧВК "Вагнер" к списку террористических организаций.

Соответствующее заявление сделали в британском правительстве 15 сентября.

Теперь любая деятельность "вагнеровцев" на территории Соединенного Королевства будет считаться вне закона. Более того, за поддержку наемников будут наказывать.

"Решение вступает в силу немедленно и делает принадлежность к ЧВК "Вагнер" или ее активную поддержку уголовным правонарушением", - сказано в заявлении.

За вышеперечисленное в Британии теперь грозит штраф и до 14 лет тюрьмы.

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