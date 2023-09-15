ЧВК "Вагнер" признана террористической организацией в Британии
Великобритания причислила ЧВК "Вагнер" к списку террористических организаций.
Соответствующее заявление сделали в британском правительстве 15 сентября.
Теперь любая деятельность "вагнеровцев" на территории Соединенного Королевства будет считаться вне закона. Более того, за поддержку наемников будут наказывать.
"Решение вступает в силу немедленно и делает принадлежность к ЧВК "Вагнер" или ее активную поддержку уголовным правонарушением", - сказано в заявлении.
За вышеперечисленное в Британии теперь грозит штраф и до 14 лет тюрьмы.