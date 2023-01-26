



ЧВК "Вагнер" признана в США международной преступной организацией

США признали ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, против которой 26 января ввели санкции, транснациональной преступной организацией.



Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.



"В то время как санкции и меры экспортного контроля в отношении России со стороны нашей международной коалиции продолжают набирать силу, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку - в том числе через жестокую группу "Вагнера" - для продолжения несправедливой войны против Украины", - отметила она.



Как сообщалось ранее, под санкции попали сам Пригожин, ЧВК "Вагнер", физические и юридические лица, связанные с ней, а также глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Туле Иван Прокопенко, который оказывал поддержку вербовке наемников.



"США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Это только начало для террористов. Тотальная утилизация – именно так и будет", – прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак