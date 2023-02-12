



​​​​​​​"ЧВК Вагнер может стать российским аналогом КСИР"

Русский ориенталист Игорь Димитриев, в недавнем своем посте затронул вопрос qui prodest, перечислив выгоды для США от нашего конфликта, и отметил:



"В общем, Соединённым Штатам Америки совсем не нужно поражение или смена власти Российской Федерации. Все уже хорошо. Осталось только ситуацию стабилизировать на ближайшие годы в таком виде. Так что можно в России создавать Корпус стражей Консервативной революции.



И как бы кому-то странным не показалось, не сильно и утрировал, если обратиться к история Корпуса.

Беглое изучение истории возникновения и становления Корпуса, показывает очень много параллелей с нашим ЧВК "Вагнер". Понятно, что есть особенности, но параллелей более чем достаточно".



