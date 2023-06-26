



ЧВК больше не смогут вербовать российских заключенных

Частная военная компания “Вагнер” больше не сможет вербовать в свои ряды осужденных, заявил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Он напомнил, что недавно Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым осужденные больше не смогут заключать контракты с ЧВК, а только с Минобороны.



“Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана”, – подчеркнул он.



Депутат добавил, что “в этом смысле уж точно одна часть функций у ЧВК ушла, они уже не могут оттуда брать”.



Осенью 2022 года Госдума РФ приняла поправки к закону о мобилизации, которыми отменила запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений. Долгое время этим способом пользовался Пригожин для пополнения рядов ЧВК Вагнера.



Однако весной нижняя палата российского парламента ввела дополнительные изменения, предусматривающие возможность заключать контракт на службу только с Минобороны РФ.



Также российское оборонное ведомство обязало все добровольческие формирования заключить контракты с Минобороны до 1 июля 2023 года. Это касалось и ЧВК Вагнера, которое должно было перейти под непосредственное управление Сергея Шойгу. Согласно версиям, это была одна из причин бунта Пригожина, который давно откровенно критикует российское Минобороны и его руководителя.