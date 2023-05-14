



"Чудовищные котлы": Пригожин о плане наступления ВСУ

Создатель ЧВК «Вагнер» подробно объяснил ключевые опасности для "СВО" и планы украинской стороны.



Евгений Пригожин предположил, каким будет контрнаступление Украины. ВСУ, по его словам, предпримут попытки на разных участках фронта: на севере – на границе с Курской, Белгородской и Брянской областями, дальше - Сватово – Кременная, Артемовское направление, Донецк - Горловка и основной удар - на Запорожье. Где порвется, туда и направят резервы, добавил Пригожин.



По его словам, ВСУ не ставят перед собой цель устроить «чудовищные котлы» – слона едят по частям. На части они и планируют разрезать российскую группировку, занимая тактические высоты.



По мнению создателя ЧВК, два удара противнику уже удались – ключевая высота у Берховского водохранилища и дорога на Часов Яр. Следующий удар может быть по дороге из Северска, постараются пройти и по Соледару, и на Клещеевку и Курдюмовку – чтобы зайти в тыл и блокировать группировку ЧВК «Вагнер».



Все направления ударов Пригожин нанес на карту – «из открытых источников, чтоб военные тайны не передавать».

«Решение надо принимать сейчас», - подытожил Пригожин.



Военный обозреватель Юрий Подоляка, комментируя заявления Пригожина, заявил, что не хочет нагнетать панику, но действительно события, которые происходили под Артемовском последние дни, вызывают массу вопросов.