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Чудеса мобилизации: Застегните, ему портки, а то без штанов на фронт приедет!
25.09.2022 10:14 Аркадий Бочаровский

Чудеса мобилизации: Застегните, ему портки, а то без штанов на фронт приедет!

Российская мобилизация продолжает порождать безумные видео, от которых в шоке весь мир.
 



"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" – говорит за кадром женский голос.

Пьяному представителю национальных меньшинств помогают надеть штаны не менее пьяные товарищи, один из которых оптимистично заявляет: "Х... нас убьют!".

"Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - говорит женщина.

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