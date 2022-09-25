



Чудеса мобилизации: Застегните, ему портки, а то без штанов на фронт приедет!

Российская мобилизация продолжает порождать безумные видео, от которых в шоке весь мир.



Hey, at least he can walk! Kind of. pic.twitter.com/SLarTtpU3i — Dmitri (@wartranslated) September 24, 2022

"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" – говорит за кадром женский голос.Пьяному представителю национальных меньшинств помогают надеть штаны не менее пьяные товарищи, один из которых оптимистично заявляет: "Х... нас убьют!"."Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - говорит женщина.