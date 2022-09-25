Чудеса мобилизации: Застегните, ему портки, а то без штанов на фронт приедет!
Российская мобилизация продолжает порождать безумные видео, от которых в шоке весь мир.
"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" – говорит за кадром женский голос.
Пьяному представителю национальных меньшинств помогают надеть штаны не менее пьяные товарищи, один из которых оптимистично заявляет: "Х... нас убьют!".
"Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - говорит женщина.