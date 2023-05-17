



Чубайс отрицает получение гражданства Израиля



Анатолий Чубайс, бывший заместитель премьер-министра России и посланник Кремля по вопросам климата, бежавший из России в марте прошлого года, был замечен во вторник прибывшим в офисе управления народонаселения и иммиграции МВД для получения документов на постоянное гражданство. Чубайса заметили в офисе МВД в Хоф Ха-Галиль.



Ранее сообщалось, что он прибыл в Израиль весной 2022 года, а затем его видели сидящим в кафе.



По сообщениям из России, Чубайс получил израильское гражданство через свою мать, литовскую еврейку, и проживал в Израиле по временному разрешению. По другим сообщениям в России, он также владеет недвижимостью в Израиле.



Несмотря на то, что Чубайс был замечен в иммиграционном офисе, он отрицает, что пришел туда для получения постоянного израильского удостоверения личности, и заявил, что у него есть только временное удостоверение. Он также отрицает, что владеет недвижимостью в Израиле.