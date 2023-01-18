



Чтобы отвлечь от Украины: где еще Россия может разжечь войну

Россия может разжечь войну на Балканах для того, чтобы отвлечь внимание от Украины.



Такое мнение выразил президент Северной Македонии Стево Пендаровский на заседании Международного экономического форума в Давосе.



"У нас есть две шаткие точки в регионе Западных Балкан. Это Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а также север Республики Косово. И это началось много лет назад, не только с началом войны против Украины. Режим Путина пытается спровоцировать там людей, чтобы взорвать целостность этих двух стран", – пояснил Пендаровский.



По его словам, в последнее время российская пропаганда была не такой активной в отношении региона на фоне того, что Кремль полностью сосредоточился на противостоянии Западу из-за войны в Украине.



"По моему мнению, если Россия попытается отвлечь внимание Запада от Украины, западные Балканы больше склонны стать местом таких действий, чем Балтия. И страны НАТО, ЕС, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС должны позаботиться об этом", - отметил он.