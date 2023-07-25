



Чтобы было, кого отбирать: В РФ установили призывной возраст 18–30 лет

Законопроект о расширении призывного возраста связан с демографической ситуацией в стране. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя поправки, предлагающие установить возраст для призыва с 18 до 30 лет, а не с 21 до 30 лет, как предполагалось ранее.



“Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция”, – сказал депутат.



По словам главы комитета, в весенний призыв 2023 г. призвали 147 000 человек, и “для того чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы”.



25 июля Госдума планирует рассмотреть поправки об изменении возраста призыва в армию во втором и третьем чтениях. Вынести проект закона на обсуждение палаты решил в понедельник 24 июля совет Госдумы. Сами поправки ко второму чтению комитет Госдумы по обороне одобрил еще в пятницу, 21 июля.



Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу. Документ предполагал, что в 2024 г. должны призвать граждан с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет. При этом отмечалось, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.