



Что значит неконституционно? Левин атаковал заместителя юридического советника

Министр юстиции Ярив Левин атаковал заместителя юридического советника правительства, адвоката Гиля Лимона, на заседании кабинета министров. Об этом сообщалось КАН 11.



Согласно сообщению, в разговоре, касающемся закона о лишении террористов вида на жительство, адвокат Лимон заявил, что "закон не может иметь обратной силы и быть всеобъемлющим". Согласно постановлению, должна также учитываться тяжесть правонарушения". В ответ министр сказал: "Что является неконституционным, у нас нет конституции, я вас совсем не понимаю. Можете ли вы объяснить, что является неконституционным?"



Законопроект, продвигаемый председателем коалиции, депутатом Кнессета Офиром Кацем из партии Ликуд, призван, помимо прочего, лишить гражданства Карима и Махера Юнеса, убивших солдата Авраама Бромберга. В настоящее время эти двое освобождаются из тюрьмы после отбытия десятилетнего срока заключения, и цель законопроекта - использовать его для депортации их из страны на территорию Палестинской автономии . Прчичиной является тот факт, что палестинцы также платят зарплату израильским арабским террористам, а не только палестинцам.



Кац планирует продвинуть закон как можно бысстрее, после того как комитет Кнессета одобрил предоставление освобождения от обязательного предварительного обсуждения. Законопроект будет вынесен его на голосование в Кнессете во всех чтениях в ближайшие недели, при сотрудничестве между коалицией и частью оппозиции.



