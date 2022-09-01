



Что увидела миссия МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС

Миссии МАГАТЭ удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на временно оккупированную территорию Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



"Я думаю, что сегодня за эти несколько часов мы смогли связать много информации. Ключевые вещи, которые мне необходимо было увидеть, я увидел и получил объяснение", - заявил Гросси.



Напомним, сегодня, 1 сентября, миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.

