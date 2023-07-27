



Что такое "основание разумности"



Англоязычное издание Times of Israel опубликовало материал, в котором попыталось объяснить миру, что такое “основание разумности”, из-за ограничения которого Израилю порочат экономический крах и политическую диктатуру.



Основание разумности - это судебный критерий, призванный обеспечить надзор за решениями государственных служащих путем сопоставления политических интересов с профессиональными соображениями.



Поскольку это доктрина, созданная судом, ее не существует в своде законов - за исключением того, что в понедельник Кнессет заблокировал часть ее использования.



Доктрина разумности применяется только к административным решениям, но не к законам. Это означает, что суды используют критерий разумности для оценки распоряжений исполнительной власти, решений кабинета министров, вопросов, требующих министерской подписи, и, на другом конце спектра, решений мэрий по вопросам планирования и зонирования.



Новый закон запрещает судам проверять на разумность решения, принимаемые высшими должностными лицами страны - кабинетом министров и его отдельными министрами, но не городскими чиновниками. Другие выборные должностные лица и все бюрократы в государственной системе по-прежнему подлежат проверке.



По словам советника по правовым вопросам комиссии Кнессета, подготовившей законопроект, Высший суд справедливости использовал этот критерий крайне редко - 44 раза за последнее десятилетие, и часто в сочетании с другими правовыми доктринами. В среднем за последнее десятилетие Высокий суд признавал недействительными только 2,5 решения в год, ссылаясь основание разумности.



Однако, по мнению ученых-юристов и представителей офиса юридического советника правительства, дававших показания в Комитете по конституции, законодательству и правосудию, основание разумности оказывает гораздо большее влияние на государственную систему. Во-первых, тест побуждает должностных лиц действовать разумно - например, запрашивать мнения специалистов - перед принятием решения, поскольку они знают, что в конечном итоге им придется отвечать перед судом.



Кроме того, тест является одним из основных механизмов надзора при назначении на должность, принятии решения об отказе от использования предоставленных полномочий, а также при принятии решений в период выборов, отметил заместитель юридического советника Гиль Лимон.

