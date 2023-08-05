Что такое колония особого режима? К каким условиям приговорили Навального

Московский городской суд на выездном заседании приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об "экстремизме". Также политику назначили штраф 500 тысяч рублей.



Отбывать наказание Навальный будет в колонии "особого режима". Это самые жестокие условия из всех официально существующих:

10 лет без права переписки и свиданий с родственниками.

Содержание в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях.

Переговариваться с сокамерниками запрещено.

Лежать или сидеть на кровати в камере вне часов отбоя запрещено.

Личный обыск в любой момент по решению администрации, а также при выходе из камеры, возвращении в нее, и перед уборкой,

Мыться разрешено дважды в неделю по 15 минут.

Прогулка 1,5 часа в день под конвоем в закрытом дворе.