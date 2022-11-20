



Что стоит за ударами Израиля в Сирии

По данным режима Асада, утром 19 ноября Израиль атаковал цели в прибрежном регионе и центральной Сирии. В отличие от других атак, приписываемых Израилю, на этот раз объем информации в социальных сетях о целях, которые были атакованы, ограничен.



В то же время, сообщается о том, что в результате атаки был нанесен ущерб электросети в районе сирийского прибрежного города Джабла, который находится на полпути между Латакией и Баниасом.



Близость к морскому порту указывает на то, что цели атаки связаны с поставками сирийскому режиму по морю.



Если проверить движение в районе порта, можно указать на три иранских судна и танкера, которые прибыли в район сирийского порта, а именно:



Иранский нефтяной танкер Lotus, способный перевозить 160 тысяч тонн сырой нефти.



Иранский танкер Arman 114, способный перевозить около 300 тысяч тонн сырой нефти.



Иранское грузовое судно Azargoun, которое 16 числа утром пришвартовалось в порту Латакии.



Сирийский источник, связанный с сирийской оппозицией, указывает, что в последние месяцы, после того как Израиль несколько раз атаковал сирийские портовые районы, российские военные наложили своего рода "вето" на израильские атаки в сирийских морских портах.



Согласно картам, опубликованным сирийскими источниками, в течение последних двух-трех дней вдоль сирийского побережья было замечено "большое количество" израильских и американских разведывательных самолетов.