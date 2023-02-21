



Что сказали израильские депутаты Зеленскому

Появились новые подробности поездки в Киев двух депутатов Кнессета Зеэва Элькина и Юли Эдельштейна, которые оба выросли в Украине.



"Израиль должен существенно расширить свою поддержку Украины. Израиль может и должен сделать гораздо больше, чем он делал до настоящего времени.

Мы должны перестать бояться и занять однозначную, активную позицию в соответствии с основными моральными ценностями, как и ожидается от каждой западной страны", - цитируют их слова израильские СМИ.



Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они призвали Израиль помочь пострадавшей от войны стране во всех сферах, включая военную, поскольку израильские технологии могут помочь защитить гражданское население, независимость и свободу.



"Мы поддерживаем реальное сотрудничество между Израилем и Украиной в области противовоздушной и противоракетной обороны. Все, кто виновен в военных преступлениях против человечности, должны понести за это ответственность. Как сыны Украины, мы знаем от очевидцев, как вам сегодня тяжело. Но правда и справедливость всегда побеждают", - добавили они.