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Что сказал Сунак Нетаниягу во время встречи в Лондоне
24.03.2023 15:48 Алина Груднева

Что сказал Сунак Нетаниягу во время встречи в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обеспокоен планом израильского правительства провести правовую реформу.

Об этом он сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу во время их встречи в Лондоне.

По словам главы британского правительства, отношения между двумя странами основаны на общих демократических ценностях.

Он подчеркнул, что поддержка, которую Великобритания оказывает Израилю в ООН, проистекает из того факта, что Еврейское Государство является демократической страной.

Сунак рассказал Нетаниягу по поводу озабоченности в мире по поводу растущей напряженности в Иудее и Самарии, которая может нанести ущерб "решению о создании двух государств".

Он также выразил солидарность с Израилем после террористических атак, которые произошли в последние месяцы.

Помимо прочего, стороны обсудили общие проблемы в сфере безопасности и обороны, а также опасения по поводу деятельности Ирана.

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