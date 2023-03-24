Что сказал Сунак Нетаниягу во время встречи в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обеспокоен планом израильского правительства провести правовую реформу.
Об этом он сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу во время их встречи в Лондоне.
По словам главы британского правительства, отношения между двумя странами основаны на общих демократических ценностях.
Он подчеркнул, что поддержка, которую Великобритания оказывает Израилю в ООН, проистекает из того факта, что Еврейское Государство является демократической страной.
Сунак рассказал Нетаниягу по поводу озабоченности в мире по поводу растущей напряженности в Иудее и Самарии, которая может нанести ущерб "решению о создании двух государств".
Он также выразил солидарность с Израилем после террористических атак, которые произошли в последние месяцы.
Помимо прочего, стороны обсудили общие проблемы в сфере безопасности и обороны, а также опасения по поводу деятельности Ирана.