



Что сказал Сунак Нетаниягу во время встречи в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обеспокоен планом израильского правительства провести правовую реформу.



Об этом он сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу во время их встречи в Лондоне.



По словам главы британского правительства, отношения между двумя странами основаны на общих демократических ценностях.



Он подчеркнул, что поддержка, которую Великобритания оказывает Израилю в ООН, проистекает из того факта, что Еврейское Государство является демократической страной.



Сунак рассказал Нетаниягу по поводу озабоченности в мире по поводу растущей напряженности в Иудее и Самарии, которая может нанести ущерб "решению о создании двух государств".



Он также выразил солидарность с Израилем после террористических атак, которые произошли в последние месяцы.



Помимо прочего, стороны обсудили общие проблемы в сфере безопасности и обороны, а также опасения по поводу деятельности Ирана.