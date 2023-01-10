



Что сказал Путин Си Цзиньпину накануне начала войны с Украиной

Владимир Путин не предупредил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о начале вторжения в Украинуе, сообщает Financial Times.



По информации издания, Путин накануне войны заявил своему китайскому коллеге, что Москва "будет готова незамедлительно отреагировать на агрессию Киева". Слова Путина в преддверии войны в дальнейшем обернулись для него недоверием со стороны правительства КНР, пишут авторы статьи.



В китайских правящих кругах также полагают, что РФ после войны в Украине станет "второстепенной державой с меньшим политическим и экономическим влиянием на мировой арене".