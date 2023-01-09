



"То, что сделал Аарон Барак, граничит с уголовным преступлением"



Член партии "Ликуд" Тали Готлиб в интервью на радио Галей ЦАХАЛ подвергла резкой критике бывшего председателя Верховного суда Аарона Барака.



"То, что сделал Аарон Барак на этой неделе, граничит с уголовным преступлением - в то время как Верховный суд рассматривает основной закон, который мы приняли, он осмеливается идти против нас таким образом и говорить нам, что его ждет расстрельная команда? Кто вы такой, чтобы так говорить, господин Барак? Скрытый правитель?", - сказала Готлиб.

