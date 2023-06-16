



Что предложили Украине лидеры Африки: 10 пунктов мирного плана

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал 10 основных "составляющих" позиции стран Африканского союза по российско-украинской войне. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.



"Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры дипломатическим путем", - сказал он.



Следующей составляющей лидер ЮАР назвал необходимость деэскалации конфликта. "Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы был найден способ, как должен наступить мир и как урегулировать ситуацию", - отметил политик.



Рамафоса также заявил, что нужно уважать суверенитет государств и независимость народов в соответствии с Уставом ООН. Еще одной составляющей, по его словам, является необходимость гарантий безопасности для всех стран.



Шестая составляющая - Украина и Россия должны обеспечить экспорт зерновых и удобрений. Лидер ЮАР отметил, что "одной из причин приезда сюда является то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас та же нехватка удобрений, и цены на них повысились".



Седьмым основным пунктом Рамафоса назвал гуманитарные вопросы - гуманитарная поддержка тем, кто стал жертвой войны, кто испытывает страдания. "Мы за такую гуманитарную помощь", - подчеркнул он.



Восьмым основным компонентом, по мнению лидеров стран Африки, является обязательный обмен пленными, включая возвращение детей.



Девятой составляющей президент ЮАР назвал послевоенное восстановление и помощь пострадавшим из-за войны.



Десятый ключевой элемент Рамафоса видит таким: "Во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти далее, лучше взаимодействовать со странами Африки".



"Мы хотим, чтобы этот конфликт завершился. Его завершение пойдет на пользу всему миру вместе с народом Африки", - подчеркнул президент Южно-Африканской Республики.



Напомним, лидеры африканских стран, которые находятся с визитом в Украине, во время сегодняшней ракетной атаки на Киев прятались в бомбоубежище в одном из отелей. Позже они встретились с Зеленским. Завтра африканские лидеры совершат визит в Россию, где проведут переговоры с Путиным.