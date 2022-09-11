



Что предлагал Лапид Михаэли

Премьер-министр Яир Лапид предложил председателю Авода Мейрав Михаэли объединиться с Мерец в обмен на министерские должности, состоящие из 10 мандатов.

Об этом сообщает Маарив.

Уточняется, что это предложение будет действовать даже в том случае, если ее кандидаты достигнут более низкого результата.

Уточняется, что Лапид был готов также зарезервировать депутатов от Авода и Мерец, лишь бы они объединились, в своем списке, как это было сделано в Ликуде с депутатом Офиром Софером, однако министр отклонил его предложение.