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Что предлагал Лапид Михаэли
11.09.2022 19:11 Алина Груднева

Что предлагал Лапид Михаэли

Премьер-министр Яир Лапид предложил председателю Авода Мейрав Михаэли объединиться с Мерец в обмен на министерские должности, состоящие из 10 мандатов.

 
Об этом сообщает Маарив.
 
Уточняется, что это предложение будет действовать даже в том случае, если ее кандидаты достигнут более низкого результата. 
 
Уточняется, что Лапид был готов также зарезервировать депутатов от Авода и Мерец, лишь бы они объединились, в своем списке, как это было сделано в Ликуде с депутатом Офиром Софером, однако министр отклонил его предложение.

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