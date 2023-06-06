



Что пообещал Нетаниягу на встрече с арабскими шейхами

Сегодня утром 12-й канал израильского ТВ опубликовал запись вчерашней встречи премьер-министра Нетаниягу с представителями арабских партий и национального комитета местных властей.



На записи слышно, как Нетаниягу выражает согласие с тем, что социальные нужды арабского общества должны быть удовлетворены. Нетаниягу также говорит, что хочет выезжать на места преступления в арабском секторе.



"Мы не собираемся договариваться по политическим вопросам - этого не произойдет", - говорит Нетаниягу на записи. "Мы согласны по другим вопросам - по социальным нуждам, по инфраструктуре, которую мы должны обеспечить, и по другим вещам, по которым мы должны сократить разрыв".

