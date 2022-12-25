



Что получит Ликуд. Список должностей



Портал Сругим пишет, что после заключения коалиционных соглашений остаются многочисленные и очень высокие должности в правительстве и Кнессете, на которые могут претендовать 25 депутатов из 32 членов фракции Ликуд.



Первая руководящая должность - это постоянный спикер Кнессета. Ярив Левин сейчас занимает этот пост временно, но членам Ликуда было обещано, что до приведения правительства к присяге он уйдет в отставку.



Среди возможных кандидатов называют следующие имена: Дуди Амсалем, Офир Акунис и Амир Охана. Однако есть вероятность, что Ярив Левин не будет назначен министром юстиции и останется на своей нынешней должности.



Остаются такие высокие посты, как министерство обороны, министерство иностранных дел и министерство юстиции, причем только первый обещан депутату Йоаву Галанту.



Что касается внешнеполитического ведомства - пока не ясно, получит ли эту должность близкий соратник Нетаниягу Рон Дермер. Если это будет не он, то ведущими кандидатами являются Амир Охана и Исраэль Кац. Ведущим кандидатом на пост министра юстиции остается Ярив Левин.



Кроме того, у "Ликуда" остается еще не менее 15 министерских портфелей, которые могут быть разделены на “суб-министерства”, чтобы угодить большему числу членов Кнессета.



В категории средних министерств можно выделить министерство образования и министерство транспорта (кандидаты - Эли Коэн и Мири Регев), министерство экономики и промышленности, министерство энергетики и министерство культуры и спорта, ведущим кандидатом на пост главы которого является Мики Зоар.



На этом список для членов Ликуда не заканчивается, так как остались еще министерство связи, министерство защиты окружающей среды (ведущий кандидат на возвращение на эту должность - Гила Гамлиэль), министерство туризма, министерство сельского хозяйства, министерство социального равенства, министерство науки и технологий, министерство разведки, министерство регионального сотрудничества и министерство по делам диаспоры.



Кроме того, Нетаниягу имеет возможность назначать заместителей министров.



Помимо министерских должностей в правительстве, члены Ликуда в Кнессете также займут посты руководителей комитетов в Кнессете, некоторые из которых считаются более влиятельными, чем должности некоторых министров.





Важные позиции - председательство в комитете по иностранным делам и обороне, в комитете Кнессета, а также в комитете по экономике (что уже обещано депутату Давиду Битану).



Другие комитеты - комитет по науке, комитет по абсорбции и алие, комитет по улучшению положения женщин, комитет по правам ребенка или комитет по этике. Кроме того, коалиция может учредить специальные комитеты и таким образом создать дополнительные должности для других членов Кнессета.



Еще одна должность, которая может быть предоставлена членам Ликуда, - должность заместителя спикера Кнессета, что дает право на членство в президиуме Кнессета.

