



Что получил Иран от РФ в обмен на беспилотники

Россия передала Ирану сумму в 140 миллионов евро и захваченное в Украине американское и британское оружие, включая современные противотанковые ракеты, в обмен на десятки беспилотников-камикадзе.



Об этом сообщает канал Sky News.



Источник в службе безопасности сообщил Sky News, что обмен состоялся 20 августа в аэропорту Тегерана.



В начале этого месяца западные источники сообщили, что Иран намерен отправить очередную партию оружия для российской армии, которая будет включать около тысячи единиц вооружения, и впервые Тегеран также отправит высокоточные ракеты, что даст Кремлю значительное преимущество на поле боя.



Также источники канала заявили, что последняя партия оружия включает около 450 дронов-камикадзе.

