Новости » Политика
Что получил Иран от РФ в обмен на беспилотники
08.11.2022 19:55 Аркадий Бочаровский

Что получил Иран от РФ в обмен на беспилотники

Россия передала Ирану сумму в 140 миллионов евро и захваченное в Украине американское и британское оружие, включая современные противотанковые ракеты, в обмен на десятки беспилотников-камикадзе. 

Об этом сообщает канал Sky News.

Источник в службе безопасности сообщил Sky News, что обмен состоялся 20 августа в аэропорту Тегерана.

В начале этого месяца западные источники сообщили, что Иран намерен отправить очередную партию оружия для российской армии, которая будет включать около тысячи единиц вооружения, и впервые Тегеран также отправит высокоточные ракеты, что даст Кремлю значительное преимущество на поле боя. 

Также источники канала заявили, что последняя партия оружия включает около 450 дронов-камикадзе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы