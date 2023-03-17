



Что означает ордер Гааги на арест Путина?

Ордер Гааги на арест российского президента Владимира Путина означает, что за пределами РФ его должны арестовать и передать в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.



"Отныне у российского президента есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой", - говорится в сообщении.



Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. Костин заявил, что мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.



"Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Это лишь начало долгого пути к восстановлению справедливости", - добавил генпрокурор.



Отдельно Костин сообщил в производствах, в которых Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше.



В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение суда Гааги выдать ордер на арест Путина существенно ограничивает его возможность находиться в других странах мира.



Как отмечает чиновник, согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС (выделены зеленым цветом на фото).







Стоит заметить, что в списке таких стран находятся государства Европы, вся Южная Америка, часть Африки и Азии.



Странами, которые признают юрисдикцию суда, являются и партнеры России, например, Венесуэла, Южно-Африканская республика, Центрально-Африканская республика, Таджикистан.



Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.