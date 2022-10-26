



Что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак думает об Израиле



Риши Сунак, новый премьер-министр Великобритании, ранее в этом году высказался за признание Иерусалима столицей Израиля.

На мероприятии “Друзья Израиля” в августе Сунак сказал, что Иерусалим “бесспорно является исторической столицей. Ясно, что есть очень веские основания для того, чтобы это признали… так что я хотел бы это сделать”.



Сунак призвал восстановить все санкции в отношении Ирана, потому что они вряд ли вернутся к ядерной сделке с мировыми державами. Он также выразил уверенность, что Великобритания должна запретить иранский Корпус стражей исламской революции и пообещал, что будет “жестче” критиковать подстрекательство со стороны Палестинской автономии.



“Меня расстраивает, что существует организация, которая прославляет террористические атаки на Израиль, сеет ненависть в его школах, и нам нужно посмотреть, что ООН делает для ее поддержки, и убедиться, что они несут ответственность за финансирование и ресурсы, которые они получают, и то, как они их используют”, – сказал новый премьер Великобритании.



В качестве заместителя министра местного самоуправления Сунак в 2018 году предпринимал попытку восстановить запрет на бойкот Израиля местными советами после того, как суд поддержал эту политику после протеста пропалестинских активистов.

Этим летом Сунак написал в лондонской “Jewish News”, что он поддерживает законопроект, распространяющий запрет BDS на все государственные органы, и назвал бойкоты формой антисемитизма. “Я крайне обеспокоен ростом числа сообщений об антисемитской ненависти”, – написал он. “В качестве премьер-министра я буду продолжать работу правительства по поддержке еврейских общин по всей стране… Это не тот вопрос, в котором следует быть двусмысленным: все в парламенте и в стране должны занять твердую позицию по искоренению антисемитизма, и я преисполнен решимости обеспечить искоренение этого бедствия в нашем обществе”.