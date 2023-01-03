



"Что на самом деле случилось в Макеевке". Версия российской пропаганды



Российское издание КП опубликовало материал “военного обозревателя” Виктора Баранца.



Баранец изложил официальную версию произошедшего.



Баранец сообщает: "По неофициальной информации источников в военном ведомстве РФ, уже через 10 минут после трагедии (она случилась в 00-01 1 января) командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин по закрытой связи проинформировал министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он, в свою очередь, известил о ЧП Президента России. Владимир Путин приказал немедленно приступить к расследованию причин трагедии. В Макеевку была направлена комиссия Минобороны во главе (по данным источника) «с очень большим военачальником», - его фамилия пока не разглашается".



Виноваты же во всем, конечно, не президент, ни министр обороны и не их генералы, а сами мобилизованные: "Тут несколько главных причин. По предварительным данным (полную картину сможет рассказать только следствие) руководство полка мобилизованных могло безответственно отнестись к выбору пункта временной дислокации личного состава - люди были размещены в здании профтехучилища (ПТУ).



Кроме того, несмотря на неднократные требования командиров к подчиненным не пользоваться мобильными телефонами, это, опять же по предварительным данным, было проигнорировано. В новогоднюю ночь многие бойцы стали звонить родным. Некоторые спецы по мобильной связи считают, что это вполне могло стать «серьезным демаскирующим фактором». Украинские средства радиоэлектронной борьбы (как и космическая разведка США) могли запросто засечь место повышенной «телефонной активности»)".