



Что может получить Израиль от США в обмен на молчание по иранской сделке

Директор Совета национальной безопасности Цахи Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер вчера отбыли на серию встреч в США. Радиостанция "Кан" сообщает, что одна из целей их визита состоит в том, чтобы МАГАТЭ выступило с заявлением, осуждающим Иран за недавние успехи, которых он якобы добился в своей ядерной программе.



Ширит Авитан Коэн сообщил Israel Hayom, что Дермер и Анегби, как ожидается, обсудят циркулярную сделку, в которой Израиль будет воздерживаться от возражений против ограниченного соглашения между США и Ираном, которое наложит определенные ограничения на иранскую ядерную программу и отменит некоторые санкции.



В обмен на молчаливое согласие Израиля Вашингтон будет способствовать нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, сообщил Коэн.