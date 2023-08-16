



​​​​​​​Что и кто мешает успешному завершению войны в Украине

Ускорению справедливой финализации войны мешает, в частности, обход санкций и производство ракет в РФ, задержка поставок оружия Украине и отсутствие решений по изоляции высшего руководства страны-агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



Три проблемы, по мнению Подоляка, требуют ужесточения решений для ускорения справедливой финализации войны:



Обход санкций и производство ракет в России. Решение: либо официальное изменение статуса России на террористическое государство, либо жесткие вторичные санкции против частных посредников.



Снабжение оружия в Украину. Решение: математический анализ размеров оборонных систем России, складских и логистических возможностей. А также передача Украине оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями.



Изоляция высшего руководства России резко уменьшит возможности для дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных стран. Решение: отказ от каких-либо прямых коммуникаций, ордера разных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений.